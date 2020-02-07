Тренер «Тампы» — о серии Василевского: его результат неразрывен с результатом команды

Помощник главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тодд Ричардс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) прокомментировал 17-матчевую серию «молний» без поражений в основное время, когда в воротах команды находился российский голкипер Андрей Василевский.

«Я не знаю, изменилась ли игра Андрея по сравнению с началом сезона. Но его результат неразрывен с результатом команды. Когда команда играет лучше, то вратарь тоже играет лучше. Василевский — гордый парень, который не любит пропускать даже на тренировках, это отношение переносится и на игры», — сказал Ричардс.

25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серии без поражений в основное время. Всего на счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.