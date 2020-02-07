Сергачёв: на мой взгляд, очевидно, что Василевский — лучший вратарь в мире

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) прокомментировал 17-матчевую серию «молний» без поражений в основное время, когда в воротах команды находился российский голкипер Андрей Василевский.
«На мой взгляд, очевидно, что он лучший вратарь в мире. Он так усердно работает над своей игрой на каждой тренировке. Андрей отлично подходит для нашей команды. Он играет великолепно», — цитирует Сергачёва пресс-служба НХЛ.
25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серии без поражений в основное время. Всего на счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
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