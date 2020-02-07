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Доус: мой контракт заканчивается, после конца чемпионата обсудим варианты с агентом

Доус: мой контракт заканчивается, после конца чемпионата обсудим варианты с агентом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус прокомментировал победу в матче предолимпийской квалификации с командой Украины (8:1), а также ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барыс» после этого сезона.

«Болельщики хорошо встретили, приятно видеть реакцию зрителей. Кто-то в джерси «Барыса» и даже «Автомобилиста». Трибуны хорошо нас поддержали, что, безусловно, помогло выиграть. Важно было одержать первую победу и быстрый старт. Важная победа для команды и болельщиков. Будем играть ещё лучше после этого.

Вернуться в «Барыс»? Я не могу дать ответ на этот вопрос сейчас. Мой контракт заканчивается, да, но я сосредоточен сейчас на матчах за сборную, и потом плей-офф впереди. И уже после окончания чемпионата мы будем обсуждать варианты с моим агентом. Поговорим уже после. Сколько буду продолжать играть? Как можно дольше, пока что от года к году планирую», — цитирует Доуса Sports.kz.

Доус: возможно, это мой последний шанс в карьере — попасть на Олимпиаду
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