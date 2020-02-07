Вайсфельд: с таким центром, как Шипачёв, Яшкин — главный фаворит гонки снайперов

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от финальной части регулярного чемпионата КХЛ.

«Шансы СКА на второе место в конференции выглядят предпочтительнее. А в дуэли московского «Динамо» и «Йокерита» поставлю на команду Владимира Крикунова. Во-первых, доминирующее звено бело-голубых очень сильно играет в нынешнем сезоне. Во-вторых, очень надёжен Иван Бочаров. В-третьих, «Йокерит» не совершает подвигов в моментах, когда от них требуется результат. Взять хотя бы их выступления в плей-офф. Однако я не говорю, что «Динамо» на голову выше финского клуба. «Йокерит» тоже обладает большим набором хороших качеств и близок к «Динамо» по уровню игры.

В ударном звене «Динамо» травмирован Андре Петерссон, и вся голевая нагрузка, которая раньше равномерно распределялась между нападающими тройки, легла на плечи Яшкина. Я бы сравнил эту ситуацию с той, которая произошла в «Питтсбурге» после травмы Сидни Кросби. Евгению Малкину при этом давали больше игрового времени, и он набирал большее количество очков. Так же и здесь, наступило перераспределение обязанностей. Но вообще, с таким центральным нападающим, как Вадим Шипачёв, Яшкин выглядит главным фаворитом гонки снайперов. Не потому, что Дмитрий лучше Кирилла Капризова, а потому, что у форварда ЦСКА нет такого партнёра по звену», — цитирует Вайсфельда пресс-служба КХЛ.