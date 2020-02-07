«Трактор» и ЦСКА стали самыми тестируемыми на допинг клубами КХЛ в январе

«Трактор» и ЦСКА стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) клубами КХЛ в январе, сообщает ТАСС.

РУСАДА проверило игроков «Трактора» Антона Глинкина, Дмитрия Калинина, Ярослава Косова, Артёма Михеева и Александра Тридчикова. В составе «армейского» клуба проверке были подвергнуты Артём Блажиевский, Богдан Киселевич и Александр Попов.

Всего организация протестировала 24 хоккеистов КХЛ в январе. В «Металлурге», «Адмирале», «Салавате Юлаеве», «Спартаке» и «Авангарде» на допинг было проверено по три игрока, в «Нефтехимике» – один.

В 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодёжной хоккейных лиг. Самым тестируемым игроком КХЛ стал защитник ярославского «Локомотива» Андрей Марков (четыре раза).