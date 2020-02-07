КХЛ разработала несколько вариантов сетки первой стадии плей-офф

Континентальная хоккейная лига рассматривает разные варианты графика проведения матчей плей-офф, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.
«В Восточной и Западной конференциях идёт напряжённая борьба за итоговые места в восьмёрках сильнейших. В связи с этим лига разработала несколько вариантов сетки первой стадии плей-офф с учётом возможностей арен команд Западной конференции и комфортной логистики Восточной конференции. Ориентировочный срок её утверждения – 12-14 февраля.
При разработке сетки лига руководствовалась интересами клубов, болельщиков и ТВ-партнёров. В связи с этим опробованная в прошлом сезоне схема, при которой в один день играют две пары западных и две пары восточных команд, будет сохранена. Это позволит болельщикам в режиме реального времени следить за всеми матчами, а телеканалам – показать максимальное количество игр плей-офф в прямом эфире», – сообщили агентству в пресс-службе лиги.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля. Плей-офф стартует 1 марта, седьмой матч финала Кубка Гагарина запланирован на 30 апреля.
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