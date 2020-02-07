Даугавиньш — о слухах: иногда люди такое говорят, что лучше и не знать

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш рассказал, как на его игру в нынешнем сезоне повлияли слухи о возможном обмене в ходе регулярного чемпионата.
«Думаю, у нас просто классная команда и у меня хорошие партнёры. Бывали спады, например, в начале сезона. Вроде бы, хорошо играл, но шайба не залетала в ворота. Морально нужно было это пройти, а потом стало легче. Надо придерживаться тактики команды, если игра не идёт впереди, то больше в силовую играть.
Каждый хоккеист следит за своей статистикой. Всё равно очки — это твоя работа, твой хлеб. Наберёшь много — получишь хороший контракт. Но каждый день я не проверяю статистику, не переживаю о том, забил или нет.
Помогли или помешали мне слухи об обмене? В моём случае помогли. Эти новости дали мне новый импульс, сделали морально сильнее. Сразу игра пошла. Но иногда слухи и мешают, поэтому стараюсь не читать новости. Иногда люди такое говорят, что лучше и не знать», — цитирует Даугавиньша пресс-служба КХЛ.
- 7 февраля 2020
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