Дубас: положение «Торонто» никак не назовёшь удачным. Это настоящая проверка для персонала

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал тот факт, что в настоящий момент команда не попадает в плей-офф.

«Это настоящая проверка для нашего персонала. Нам нужна выдержка, мы должны всегда работать на перспективу. По итогам этого периода станет понятно, как мы справляемся с проблемными ситуациями, способны ли мы выйти из них победителями. Нам предстоит разобраться с этим. Я знаю, что некоторые паникуют, с ужасом и страхом наблюдают за происходящим. Но я вижу в этом отличный шанс. Возможно, лучший за всё время, что я работаю здесь. Я верю в команду, в то, что она способна на многое.

Мы на два очка отстаём от зоны плей-офф. Команды, которые находятся выше нас, имеют в запасе несколько матчей. Положение никак не назовёшь удачным, но зато у ребят есть возможность сделать шаг вперёд в развитии. Меня это вдохновляет, а не пугает. Для нас это потрясающий шанс, если мы отнесёмся к ситуации правильно», — цитирует Дубаса пресс-служба НХЛ.