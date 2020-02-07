Даугавиньш: в прошлом году «Спартак» зацепился в серии, теперь нужно побеждать в плей-офф

Форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш поделился мнением о борьбе за путёвку в плей-офф. Легионер москвичей признался, что ему хотелось бы завершить регулярный чемпионат в топ-4.
«Знарок говорит, что не заглядываем в турнирную таблицу? Мы знаем, что там происходит, но каждый день не открываем. Надо знать, где ты находишься, но концентрироваться в первую очередь на себе. На каждую игру выходим для того, чтобы выше подняться. Хочется быть в четвёрке, чтобы начинать плей-офф дома.
В команде обсуждается ситуация с тем, где будет играть «Спартак» в плей-офф? Это не тема, которую должны обсуждать игроки. У нас задача – побеждать, а руководство будет решать, где и как играть. Нам главное — выходить и радовать болельщиков.
Появилось ли больше уверенности после прошлого сезона? Каждый сезон – новая история. Но, конечно, уверенность появилась, в спорте это самое важное. Когда хорошо чувствуешь себя, то всё получается. В прошлом году мы зацепились в серии, теперь нужно найти способ побеждать в плей-офф», — цитирует Даугавиньша пресс-служба КХЛ.
- 7 февраля 2020
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