Стрёмвалль: НХЛ остаётся мечтой, но это должен быть правильный вариант в правильное время

Форвард «Сочи» Мальте Стрёмвалль поделился мнением о собственной игре в текущем сезоне. Также шведский нападающий признался, что не отказался от мечты о переезде в НХЛ.

«Я понимал, что это сильная лига и что я могу быть хорош в КХЛ. У ХК «Сочи» в сезоне были взлеты и падения, но сам я чувствую, что прибавляю в ходе сезона. Мы всё ещё можем попасть в плей-офф. Отставание от восьмёрки всего несколько очков, а у нас впереди ещё целый ряд матчей с прямыми конкурентами. Так что шансы есть. Я доволен дебютом в КХЛ, тем, как проявляю себя.

Пока не знаю, что будет после сезона. Концентрируюсь на концовке чемпионата, а там уже будет видно. Мне нравится в ХК «Сочи», у меня хороший сезон получается. Да, я встречался с людьми из «Детройта» в конце прошлого года, но они просто задали несколько вопросов. Приятно, что есть интерес, но на этом всё — с тех пор контактов не было. Конечно, НХЛ остаётся мечтой, но это должен быть правильный вариант в правильное время. К тому же мне всё нравится и в России», — цитирует Стрёмвалля РИА «Новости».