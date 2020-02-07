Гарпенлёв: клубы КХЛ не хотят, чтобы игроки уезжали в сборную сейчас, здесь я бессилен

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв, комментируя предстоящий матч Евротура со сборной России, посетовал на нежелание клубов КХЛ отпускать в расположение национальной команды хоккеистов. Сразу четыре игрока из КХЛ не приехали в сборную Швеции на домашний этап Евротура, несмотря на приглашение. От поездки в сборную отказались защитники Виктор Лев («Йокерит») и Микаэль Викстранд («Ак Барс»), а также форварды Марио Кемпе (ЦСКА) и Андре Петерссон («Динамо» Москва).

«Клубы КХЛ не хотят, чтобы игроки уезжали в сборную сейчас, когда на носу плей-офф. Здесь ничего не поделать, это не в моих руках. В целом это нормально. Конечно, я хотел бы видеть всех лучших в своей команде, но я здесь бессилен», — цитирует Гарпенлёва РИА «Новости».

Матч Швеции и России на Шведских играх состоится завтра, 8 февраля. Россияне на старте уступили финнам со счётом 0:3, а шведы обыграли чехов (2:1).