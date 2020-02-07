СКА отказался от пластиковых пакетов и начал сотрудничать с Фондом друзей балтийской нерпы

Пресс-служба СКА сообщила о новой экологической акции питерского клуба. С февраля 2020 года СКА в своих фирменных магазинах Hockey Club отказался от использования полиэтиленовых пакетов для покупок, теперь вместо пластиковых покупатели смогут приобрести новые экологичные бумажные пакеты, изготовленные из переработанного сырья. При этом средства от продажи пакетов будут направляться в Фонд друзей балтийской нерпы.

«Приобретая пакеты, каждый болельщик может внести свой вклад в сохранение уникальной фауны Балтийского моря, а используя их повторно, может привлечь внимание окружающих к данной проблеме», — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

В связи с началом сотрудничества форвард СКА Александр Барабанов посетил Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в посёлке Репино.

СКА планирует и в дальнейшем продолжать постепенно сокращать использование пластиковой упаковки.