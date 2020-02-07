Гарпенлёв: дадим Фагемо возможность забить сборной России

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв, комментируя предстоящий матч Евротура со сборной России, заявил, что шанс получит 19-летний форвард Самуэль Фагемо. Ранее Фагемо сказал, что для него матч с Россией будет принципиальным. Нападающий входил в состав молодёжной сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира 2020 года. Там шведы в полуфинале уступили россиянам.

«Да, это будет первый в жизни матч за сборную для Фагемо. Он отличный игрок, прирождённый снайпер, каких у нас совсем немного. Мы дадим ему возможность забить сборной России.



Он очень ждёт своего дебюта, мы очень ждём его первого матча в сборной. Да, наверное, он держит в голове поражение от россиян в полуфинале молодёжного чемпионата мира. Там была очень сложная, очень равная игра. В любом случае мы должны добиваться победы, кто бы против нас ни выходил», — цитирует Гарпенлёва РИА «Новости».