Сборная России на тренировке перед матчем со Швецией работала с новыми сочетаниями звеньев

Тренерский штаб сборной России изменил сочетания звеньев на тренировке перед матчем со сборной Швеции, который состоится завтра, 8 февраля, на очередном этапе Евротура. Изменения не коснулись первых двух троек нападения, сообщает РИА «Новости».

Полностью сочетания игроков на тренировке в пятницу выглядели следующим образом:

вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Данила Галенюк — Никита Лямкин, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

«синие»: Артём Сергеев — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин – Артём Галимов – Григорий Денисенко;

«зелёные»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Павел Кудрявцев – Иван Игумнов – Артур Каюмов;

«оранжевые»: Павел Порядин — Андрей Светлаков – Александр Шаров.

Российская сборная на турнире стартовала с поражения в матче со сборной Финляндии (0:3). Шведская сборная в первом туре обыграла Чехию со счётом 2:1.