Сборная России на тренировке перед матчем со Швецией работала с новыми сочетаниями звеньев

Тренерский штаб сборной России изменил сочетания звеньев на тренировке перед матчем со сборной Швеции, который состоится завтра, 8 февраля, на очередном этапе Евротура. Изменения не коснулись первых двух троек нападения, сообщает РИА «Новости».
Полностью сочетания игроков на тренировке в пятницу выглядели следующим образом:
вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;
«белые»: Данила Галенюк — Никита Лямкин, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;
«синие»: Артём Сергеев — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин – Артём Галимов – Григорий Денисенко;
«зелёные»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Павел Кудрявцев – Иван Игумнов – Артур Каюмов;
«оранжевые»: Павел Порядин — Андрей Светлаков – Александр Шаров.
Российская сборная на турнире стартовала с поражения в матче со сборной Финляндии (0:3). Шведская сборная в первом туре обыграла Чехию со счётом 2:1.
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