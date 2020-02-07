Нападающий «Авангарда» Манукян больше не сыграет в текущем сезоне

Форвард «Авангарда» Артём Манукян больше не сможет помочь своей команде в текущем сезоне. Хоккеисту придётся восстанавливаться до июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Манукян получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (1:2 ОТ). Ранее нападающий пропустил большую часть чемпионата из-за повреждения. В текущем сезоне он принял участие лишь в семи матчах.

Ранее наставник «Авангарда» Боб Хартли заявил, что Манукяну предстоит пройти дополнительное обследование. Также специалист сообщил, что хороших новостей он не ждёт.

Также из строя выбыл форвард Алексей Потапов. Нападающий сможет вернуться на лёд в начале марта. В текущем сезоне в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 8 (5+3) очков.