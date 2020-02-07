Кудашов: поменяли два звена, у которых не получилась игра с финнами

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал подготовку команды к предстоящему матчу этапа Евротура со сборной Швеции. Встреча состоится в субботу, 8 февраля.

«Разобрали ошибки, соответственно подобрали упражнения для тренировки сегодня. Поздно прилетели вчера, важно было восстановиться и уже планомерно подготовиться к шведам. Поменяли два звена, у которых игра не получилась с финнами.

Да, второй матч подряд будем играть в гостях, но как есть, так есть. Отлично, что арена «Глобен» полностью в красных цветах. «Красная машина» — красный цвет», — цитирует Кудашова РИА «Новости».

В стартовом матче шведского этапа Евротура сборная России проиграла Финляндии со счётом 0:3. Сборная Швеции в первом матче обыграла Чехию со счётом 2:1.