Бывший нападающий ЦСКА и «Сибири» Фефелов завершил карьеру в 26 лет

Российский нападающий Игорь Фефелов, известный по выступлениям в КХЛ за ЦСКА и «Сибирь», сообщил «Чемпионату», что принял решение завершить карьеру из-за травмы.

«Да, я завершил карьеру. Решение далось тяжело. Ещё в прошлом сезоне беспокоило колено, но играл и думал, что всё окей. Подписал контракт с «Тамбовом», но при подготовке к сборам порвал связку голеностопа, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Потом вроде «Куньлунь» заинтересовался, встретился с менеджером, переговорили, договорились обо всём, но потом он пропал. В итоге уже был октябрь месяц, и я всё-таки решил сделать обследование колена. Выяснилось, что у меня разорвана связка и на полное восстановление уйдёт полгода. Я решил, что сезон – это очень много и принял решение закончить карьеру. Чем буду заниматься дальше? Планирую заниматься бизнесом. Сейчас уже учусь и параллельно работаю», – сказал Фефелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.

В прошлом сезоне Фефелов выступал в Чемпионате Румынии за клуб «Дунарея Галати». За румынскую команды нападающий провел 38 матчей, в которых набрал 128 (39+89) очков.