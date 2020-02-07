Бывший нападающий ЦСКА и «Сибири» Фефелов завершил карьеру в 26 лет

Российский нападающий Игорь Фефелов, известный по выступлениям в КХЛ за ЦСКА и «Сибирь», сообщил «Чемпионату», что принял решение завершить карьеру из-за травмы.
«Да, я завершил карьеру. Решение далось тяжело. Ещё в прошлом сезоне беспокоило колено, но играл и думал, что всё окей. Подписал контракт с «Тамбовом», но при подготовке к сборам порвал связку голеностопа, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Потом вроде «Куньлунь» заинтересовался, встретился с менеджером, переговорили, договорились обо всём, но потом он пропал. В итоге уже был октябрь месяц, и я всё-таки решил сделать обследование колена. Выяснилось, что у меня разорвана связка и на полное восстановление уйдёт полгода. Я решил, что сезон – это очень много и принял решение закончить карьеру. Чем буду заниматься дальше? Планирую заниматься бизнесом. Сейчас уже учусь и параллельно работаю», – сказал Фефелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.
В прошлом сезоне Фефелов выступал в Чемпионате Румынии за клуб «Дунарея Галати». За румынскую команды нападающий провел 38 матчей, в которых набрал 128 (39+89) очков.
- 7 февраля 2020
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:51
-
13:35
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:27
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:20
-
10:01
-
09:35