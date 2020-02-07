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Романов: Фагемо — это какой номер? Не знаю такой фамилии

Романов: Фагемо — это какой номер? Не знаю такой фамилии
Хоккей / Евротур 0

Защитник сборной России Александр Романов поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной Швеции. Также Романов прокомментировал слова форварда соперника Самуэля Фагемо, который ранее рассказал о принципиальном характере матча. Фагемо входил в состав молодёжной сборной Швеции, уступившей на МЧМ-2020 в полуфинале российской команде.

«Волнения нет никакого у меня, готовимся. Завтра покажем агрессивный, интенсивный хоккей. Нечего сказать насчет слов Фагемо, это его психология. Каждый будет стараться победить, мы будем готовы к встрече.

Фагемо – это какой номер? 11-й? Если честно, не замечал его. Я не знаю такой фамилии, так что ничего не могу сказать.

Но раз он гол забил нам и передачу отдал в полуфинале, как вы говорите, значит, красавец он, значит в порядке он», — цитирует Романова РИА «Новости».

Фагемо: матч со сборной России — возможность поквитаться за поражение в полуфинале МЧМ
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