Романов: Фагемо — это какой номер? Не знаю такой фамилии

Защитник сборной России Александр Романов поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной Швеции. Также Романов прокомментировал слова форварда соперника Самуэля Фагемо, который ранее рассказал о принципиальном характере матча. Фагемо входил в состав молодёжной сборной Швеции, уступившей на МЧМ-2020 в полуфинале российской команде.

«Волнения нет никакого у меня, готовимся. Завтра покажем агрессивный, интенсивный хоккей. Нечего сказать насчет слов Фагемо, это его психология. Каждый будет стараться победить, мы будем готовы к встрече.

Фагемо – это какой номер? 11-й? Если честно, не замечал его. Я не знаю такой фамилии, так что ничего не могу сказать.

Но раз он гол забил нам и передачу отдал в полуфинале, как вы говорите, значит, красавец он, значит в порядке он», — цитирует Романова РИА «Новости».