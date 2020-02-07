Летунов — о дебютном голе в НХЛ: просто вёл борьбу и положил шайбу в сетку, чему очень рад

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Максим Летунов прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ. Россиянин забросил первую шайбу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).
«Это был выход «три в два», и я катил посередине. Пытался пройти к воротам, причём быть открытым. Там был удачный отскок, и я забил гол. Я не видел, что ворота были такими уж открытыми. Просто вёл борьбу и положил шайбу в сетку, чему очень рад», – приводит слова Летунова пресс-служба НХЛ.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) очков при показателе полезности «–15» и 10 минутах штрафного времени. Летом Летунов подписал однолетний контракт с «акулами». В системе «Шаркс» Максим проводит второй сезон. На драфте НХЛ он был выбран в 2014 году «Сент-Луис Блюз».
- 7 февраля 2020
-
22:13
-
21:44
-
21:08
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:51
-
13:35
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:27
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:14
-
11:00
-
10:45