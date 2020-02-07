Летунов — о дебютном голе в НХЛ: просто вёл борьбу и положил шайбу в сетку, чему очень рад

Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Максим Летунов прокомментировал дебютную шайбу в НХЛ. Россиянин забросил первую шайбу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

«Это был выход «три в два», и я катил посередине. Пытался пройти к воротам, причём быть открытым. Там был удачный отскок, и я забил гол. Я не видел, что ворота были такими уж открытыми. Просто вёл борьбу и положил шайбу в сетку, чему очень рад», – приводит слова Летунова пресс-служба НХЛ.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) очков при показателе полезности «–15» и 10 минутах штрафного времени. Летом Летунов подписал однолетний контракт с «акулами». В системе «Шаркс» Максим проводит второй сезон. На драфте НХЛ он был выбран в 2014 году «Сент-Луис Блюз».