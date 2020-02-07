Олимпийская сборная России обыграла с минимальным счётом Беларусь в товарищеском матче

Олимпийская сборная России провела товарищеский матч со сборной Республики Беларусь. Встреча завершилась победой россиян со счётом 1:0.

В первом и втором периодах соперники так и не сумели отличиться. Единственную шайбу в середине третьей двадцатиминутки забросил Даниил Мироманов.

Матч проходил в Словакии на турнире, в котором также участвуют хозяева. Российская сборная также встретится с командой Словакии.

Российская сборная на соревнования отправилась с тренерским штабом в следующем составе: главный тренер – Олег Браташ, тренеры – Константин Горовиков, Владимир Малахов, тренер вратарей – Николай Хабибулин.