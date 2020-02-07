Стэмкос: Василевский весьма близко к сердцу принял свои результаты в начале сезона

Капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос высоко оценил игру российского голкипера команды Андрея Василевского в последних матчах. В матче с «Питтсбург Пингвинз» Василевский отразил 29 бросков и помог команде одержать победу (4:2). Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.
«В последних матчах Василевский бесподобен. Он весьма близко к сердцу принял свои результаты в начале сезона, долго копался в себе, работал, и сейчас особенно приятно видеть, что всё это приносит плоды», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.
25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серий без поражений в основное время. На счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
- 7 февраля 2020
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