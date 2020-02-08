Сборная России U18 уступила США на Турнире пяти наций

Российские юниоры (игроки не старше 18 лет) провели очередной матч на Турнире пяти наций, который проходит в Чехии. Российские хоккеисты встречались со сверстниками из США и потерпели поражение со счётом 2:3.

В середине первого периода американцы вышли вперёд, а ещё через две минуты удвоили преимущество. Вскоре Прохор Полтапов отыграл одну шайбу, а в начале второй двадцатиминутки Никита Буруянов восстановил равновесие. Но ещё через несколько минут американцы забросили победную шайбу, счёт больше не менялся.

Ранее на турнире российская сборная обыграла Швецию (3:1) и уступила Финляндии (2:6). Следующий матч российская команда проведёт уже сегодня, 8 февраля. Очередными соперниками россиян станут сверстники их Чехии.