Радулов получил травму в матче с «Миннесотой»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд».

Радулов получил повреждение при столкновении с одноклубником Денисом Гурьяновым. Столкновение произошло в конце второго периода, до конца игры Радулов на льду не появился. Подробностей о травме пока нет.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 33-летний Радулов провёл 51 матч, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.