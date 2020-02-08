Радулов получил травму в матче с «Миннесотой»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд».
Радулов получил повреждение при столкновении с одноклубником Денисом Гурьяновым. Столкновение произошло в конце второго периода, до конца игры Радулов на льду не появился. Подробностей о травме пока нет.
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 33-летний Радулов провёл 51 матч, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47
-
07:21
-
07:08
-
06:03
-
05:45
-
05:00
-
03:38
-
00:09
- 7 февраля 2020
-
23:45
-
23:19
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:44
-
21:08
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
15:31
-
15:15
Партнерский контент