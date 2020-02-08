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Радулов получил травму в матче с «Миннесотой»

Радулов получил травму в матче с «Миннесотой»
Хоккей 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд».

Радулов получил повреждение при столкновении с одноклубником Денисом Гурьяновым. Столкновение произошло в конце второго периода, до конца игры Радулов на льду не появился. Подробностей о травме пока нет.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата 33-летний Радулов провёл 51 матч, забросил 15 шайб и сделал 16 голевых передач.

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