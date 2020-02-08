«Задумываешься: ни фига себе, это очень большие цифры». Овечкин — о своей результативности

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о собственной результативности. После хет-трика в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ он довёл личный счёт заброшенных шайб до 698 в карьере в лиге.
«Если честно, я стараюсь об этом (о юбилейной, 700-й шайбе. — Прим. «Чемпионата») не задумываться, потому что всё ещё играю. Я по-прежнему стараюсь делать то, на что способен. Но порой вдруг задумываешься обо всём и такой думаешь: «Ни фига себе… Это очень большие цифры». Немногие этого добились. Попасть в первую десятку, а теперь в восьмёрку, это очень хорошо.
Конечно, когда-то это произойдёт. Надеюсь, что в следующей игре, но если нет, то ничего страшного. У меня будет ещё одна», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.
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