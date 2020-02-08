Паризе провёл 1000-й матч в НХЛ

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе провёл 1000-й матч в карьере. Юбилей Паризе отметил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2). В этой встрече 35-летний американец отметиться результативными действиями не сумел.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

За свою карьеру Паризе забросил 381 шайбу и стал автором 398 результативных передач в НХЛ. В текущем сезоне Паризе принял участие в 54 матчах и набрал 33 (20+13) очков при показателе полезности «-10».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Миннесота» одержала три победы подряд. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и продолжает борьбу за путёвку в плей-офф.