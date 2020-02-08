Стрёмвалль: у российской сборной много молодёжи, но мастерства там достаточно
Форвард ХК «Сочи» и сборной Швеции Мальте Стрёмвалль поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной России, который состоится сегодня, 8 февраля. Шведские хоккеисты стартовали на домашнем этапе Евротура с победы в матче с Чехией (2:1). Российская сборная в первой встрече на турнире уступила Финляндии со счётом 0:3.
“Рады, что начали домашний этап Евротура с победы. Временами мы неплохо играли против чехов, да и в целом уверенно провели матч. Счастлив впервые в сезоне приехать в Швецию, сыграть за сборную в Стокгольме. Жду, что матч со сборной России пройдёт на высоких скоростях. Знаю, у россиян много молодёжи, но мастерства там достаточно, так что должно быть весело», — приводит слова шведского форварда РИА «Новости».
Стрёмвалль: НХЛ остаётся мечтой, но это должен быть правильный вариант в правильное время
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:47
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47
-
07:21
-
07:08
-
06:03
-
05:45
-
05:00
-
03:38
-
00:09
- 7 февраля 2020
-
23:45
-
23:19
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:44
-
21:08
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
Партнерский контент