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Стрёмвалль: у российской сборной много молодёжи, но мастерства там достаточно

Стрёмвалль: у российской сборной много молодёжи, но мастерства там достаточно
Хоккей / Евротур 0

Форвард ХК «Сочи» и сборной Швеции Мальте Стрёмвалль поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной России, который состоится сегодня, 8 февраля. Шведские хоккеисты стартовали на домашнем этапе Евротура с победы в матче с Чехией (2:1). Российская сборная в первой встрече на турнире уступила Финляндии со счётом 0:3.

“Рады, что начали домашний этап Евротура с победы. Временами мы неплохо играли против чехов, да и в целом уверенно провели матч. Счастлив впервые в сезоне приехать в Швецию, сыграть за сборную в Стокгольме. Жду, что матч со сборной России пройдёт на высоких скоростях. Знаю, у россиян много молодёжи, но мастерства там достаточно, так что должно быть весело», — приводит слова шведского форварда РИА «Новости».

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