Мэттьюс, догнавший Овечкина в снайперской гонке, стал первой звездой дня в НХЛ
Пресс-служба НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Российские хоккеисты в число лучших не попали.
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз стал первой звездной дня. В матче с «Анахайм Дакс» (5:4 ОТ) форвард набрал 3 (1+2) очка. Эта шайба стала для Мэттьюса 40-й в сезоне, и по этому показателю он сравнялся с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Второй звездой дня стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. В матче с «Детрой Ред Уингз» (2:0) он отразил 16 бросков.
Третьей звездой дня стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк. В матче с «Даллас Старз» (3:2) он стал автором дубля.
Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
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