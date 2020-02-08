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Галенюк: главное, поплотнее сыграть со шведами, они не любят силовую борьбу, толчки

Галенюк: главное, поплотнее сыграть со шведами, они не любят силовую борьбу, толчки
Хоккей / Евротур 0

Защитник СКА и сборной России Данила Галенюк поделился ожиданиями от матча Евротура со сборной Швеции. Встреча состоится сегодня, 8 февраля. Шведские хоккеисты стартовали на домашнем этапе Евротура с победы в матче с Чехией (2:1). Российская сборная в первой встрече на турнире проиграла Финляндии со счётом 0:3.

«Шведы — техничная, хорошая команда, хорошо катаются. Главное, не давать им много пространства, плотнее играть до последней минуты. Они не любят силовую борьбу, толчки.

По матчу с Финляндией мы сделали выводы, проанализировали ошибки. В отличие от молодёжного хоккея, во взрослом выше мастерство, скорость, где-то нужно быстрее соображать. Когда раньше выходил перед полными трибунами, было волнение. Сейчас уже привык, особо внимания не обращаешь», — приводит слова 19-летнего россиянина ТАСС.

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