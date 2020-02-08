Дронов, Светлаков и Шаров пропустят матч Евротура со сборной Швеции
Форварды сборной России Александр Шаров и Андрей Светлаков, а также защитник Григорий Дронов не примут участия в матче Евротура со сборной Швеции, который состоится сегодня, 8 февраля. Все трое хоккеистов на тренировке перед матчем работали в неиграющем составе команды, сообщает РИА «Новости».
Ранее на тренировке тренерский штаб российской команды изменил сочетания звеньев. Изменения не коснулись первых двух троек нападения.
Матч Швеция — Россия начнётся в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Евротура Швеция — Россия.
Российская команда стартовала на турнире с проигрыша в матче со сборной Финляндии (0:3). Сборная Швеции домашний этап Евротура начала с победы в матче с Чехией (2:1).
Сборная России перед матчем со Швецией тренировалась в новых сочетаниях звеньев
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