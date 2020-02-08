Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге

Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Встреча будет проходить на стадионе «Глобен», вмещающем почти 14 тыс. зрителей. Все билеты на игру проданы.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Швеция — Россия. Начало — в 18:15 мск.

Российская команда стартовала на турнире с поражения от сборной Финляндии (0:3). Сборная Швеции домашний этап Евротура начала с победы в матче с Чехией (2:1).

Ранее на тренировке перед матчем со сборной Швеции тренерский штаб российской команды изменил сочетания звеньев. Изменения не коснулись первых двух троек нападения.