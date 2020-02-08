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Юрзинов-младший: мы недовольны результативностью «Трактора»

Юрзинов-младший: мы недовольны результативностью «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал ход подготовки к последним матчам регулярного чемпионата.

«У нас был сложный период, ряд игроков были травмированы, не могли играть оптимальным составом, в ходе последнего выезда потеряли Михеева, Кэйлофа, очень важные для нас хоккеисты. Мы недовольны результативностью. Работали над завершением моментов, матчи складываются тяжело в плане заброшенных шайб. Надо реализовывать моменты, матчи будут складываться в нашу пользу, и ход игры будет совершенно другим, недостаточно по статистике переигрывать соперника.

Тренировок на открытом льду не проводили. Во-первых, много простуженных ребят, во-вторых, нужно отрабатывать тактические моменты, в которых есть явные пробелы. Травмы очень мешают, особенно командным взаимодействиям. Шансы на плей-офф? Сложно оценивать, мы готовимся к каждому конкретному матчу», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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