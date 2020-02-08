Основин: славу после интервью в Новосибирске не чувствовал

Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин рассказал о подготовке команды к заключительной части сезона. По мнению Основина, челябинцы ещё могут побороться за путёвку в плей-офф.

«Готовимся к оставшимся матчам чемпионата, всё будет зависеть от нас, шансы на плей-офф есть, хоть и небольшие. Давит ли, что не забивал с 3 января? Слежу за своей статистикой, главное – играть правильно, приносить пользу команде, и голы придут.

С кем в звене мне комфортно играть? Куда бы меня ни поставили, со всеми приятно играть, все профессионалы. Чувствовал ли я славу после интервью в Новосибирске? Нет, ничего не чувствовал. Естественно, это было на эмоциях, сказал то, что было на душе, на сердце», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.