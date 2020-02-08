Основин: славу после интервью в Новосибирске не чувствовал
Нападающий «Трактора» Вячеслав Основин рассказал о подготовке команды к заключительной части сезона. По мнению Основина, челябинцы ещё могут побороться за путёвку в плей-офф.
«Готовимся к оставшимся матчам чемпионата, всё будет зависеть от нас, шансы на плей-офф есть, хоть и небольшие. Давит ли, что не забивал с 3 января? Слежу за своей статистикой, главное – играть правильно, приносить пользу команде, и голы придут.
С кем в звене мне комфортно играть? Куда бы меня ни поставили, со всеми приятно играть, все профессионалы. Чувствовал ли я славу после интервью в Новосибирске? Нет, ничего не чувствовал. Естественно, это было на эмоциях, сказал то, что было на душе, на сердце», — передаёт слова Основина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
Основин: никакой горечи не было из-за того, что уезжаю из «Ак Барса»
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
12:50
-
12:28
-
12:15
-
12:12
-
11:54
-
11:29
-
10:40
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:47
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47
-
07:21
-
07:08
-
06:03
-
05:45
-
05:00
-
03:38
-
00:09
- 7 февраля 2020
-
23:45
-
23:19
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
21:44
-
21:08
-
20:44
-
20:34
-
20:19
-
19:55
-
19:32
Партнерский контент