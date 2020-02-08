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Ковальчук поиграл с детьми в хоккей на открытом катке в Монреале

Ковальчук поиграл с детьми в хоккей на открытом катке в Монреале
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук сыграл с сыновьями в хоккей. Хоккеист вышел на лёд вместе с двумя детьми на открытом катке в Монреале.

«Ковальчуки в городе», — подписал видео Ковальчук.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ковальчука.

В ходе текущего сезона Илья Ковальчук перешёл в «Монреаль», после того как «Лос-Анджелес Кингз» выставил его на драфт отказов. Российский форвард ранее говорил, что пока сосредоточен на текущих задачах клуба. В то же время Ковальчук подчеркнул, что его всё устраивает в «Монреале». По данным канадских СМИ, игроком интересуются «Бостон Брюинз», «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерс». В 14 матчах за канадскую команду форвард набрал 11 (5+6) очков.

Ковальчук попал в сферу интересов «Бостона», «Калгари» и «Эдмонтона»
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