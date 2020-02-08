Хоккеисты ЦСКА сыграли в бенди в Красногорске
Хоккеисты ЦСКА провели очередную тренировку на открытой площадке в Красногорске. Москвичи сыграли в хоккей с мячом на стадионе «Зоркий».
«В Красногорске в бенди играем. Хорошая погода, хорошее настроение. Переключиться с хоккея чуть-чуть, подышать свежим воздухом», — сказал защитник москвичей Никита Нестеров.
«Настроение топовое. Пришли побегать немного, всем нравится. Все довольны. Свежий воздух, атмосферу сменили, это всегда позитивно», — добавил защитник ЦСКА Михаил Науменков.
Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. Москвичи досрочно выиграли дивизион Тарасова.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
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