Хоккеисты ЦСКА сыграли в бенди в Красногорске

Хоккеисты ЦСКА провели очередную тренировку на открытой площадке в Красногорске. Москвичи сыграли в хоккей с мячом на стадионе «Зоркий».

«В Красногорске в бенди играем. Хорошая погода, хорошее настроение. Переключиться с хоккея чуть-чуть, подышать свежим воздухом», — сказал защитник москвичей Никита Нестеров.

«Настроение топовое. Пришли побегать немного, всем нравится. Все довольны. Свежий воздух, атмосферу сменили, это всегда позитивно», — добавил защитник ЦСКА Михаил Науменков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. Москвичи досрочно выиграли дивизион Тарасова.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги