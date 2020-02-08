Бекстрём: Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времён

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.

«Безусловно, Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времён. Мы все прекрасно понимаем, какое значение он имеет для города и клуба. С большим интересом буду наблюдать за тем, чего он сможет достичь», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Россиянин после хет-трика в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ довёл личный счёт заброшенных шайб до 698 за карьеру в лиге.

Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному — 7 (сезон-1992/1993), по четыре хет-трика у Александра Сёмина (2010/2011), Алексея Ковалёва (2000/2001) и Павла Буре (1999/2000, 2000/2001).