Бекстрём: Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времён

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о российском капитане команды Александре Овечкине.
«Безусловно, Овечкин будет находиться среди величайших хоккеистов всех времён. Мы все прекрасно понимаем, какое значение он имеет для города и клуба. С большим интересом буду наблюдать за тем, чего он сможет достичь», — цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.
Россиянин после хет-трика в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ довёл личный счёт заброшенных шайб до 698 за карьеру в лиге.
Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному — 7 (сезон-1992/1993), по четыре хет-трика у Александра Сёмина (2010/2011), Алексея Ковалёва (2000/2001) и Павла Буре (1999/2000, 2000/2001).
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