Минское «Динамо» отправило Грецкого и ещё двоих игроков в фарм-клуб
Минское «Динамо» отправило троих игроков в фарм-клуб — «Динамо-Молодечно». За фарм-клуб сыграют Вячеслав Грецкий, Дмитрий Дрябин и Александр Осипков, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Предполагается, что они помогут команде в матче с гродненским «Неманом». Эта встреча состоится завтра, 9 февраля. Затем все трое должны вернуться в расположение «зубров».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Ранее минское «Динамо» также отправило в фарм-клуб Михаила Карнаухова, Николая Сытого и Илью Литвинова.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 11-е место, набрав 35 очков в 54 матчах.
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