Минское «Динамо» отправило Грецкого и ещё двоих игроков в фарм-клуб

Минское «Динамо» отправило троих игроков в фарм-клуб — «Динамо-Молодечно». За фарм-клуб сыграют Вячеслав Грецкий, Дмитрий Дрябин и Александр Осипков, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Предполагается, что они помогут команде в матче с гродненским «Неманом». Эта встреча состоится завтра, 9 февраля. Затем все трое должны вернуться в расположение «зубров».

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Ранее минское «Динамо» также отправило в фарм-клуб Михаила Карнаухова, Николая Сытого и Илью Литвинова.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 11-е место, набрав 35 очков в 54 матчах.