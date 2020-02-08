Барков: ненавижу смотреть матчи со стороны, но это шанс увидеть хоккей с другого ракурса
Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал восстановление после травмы, из-за которой пропустил три встречи.
«Очень рад, что возвращаюсь на лёд, в команду. Чувствовал себя очень некомфортно, когда не играл, но мне нужно было кое-что поправить, чтобы снова выйти на площадку, когда со мной все будет в порядке… Ненавижу смотреть матчи со стороны, но это шанс увидеть хоккей с другого ракурса. Надо пользоваться случаем, чтобы стать лучше», — цитирует Баркова The Athletic.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Барков провёл 50 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 38 результативных передач. За карьеру в НХЛ на счету игрока 151 гол и 248 результативных передач в 462 матчах.
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