Купер: все делают скачки в мастерстве, но у Кучерова этот процесс не прекращается
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского нападающего «молний» Никиты Кучерова.
«У каждого игрока наступает момент, когда он делает скачок в мастерстве. Но у Кучерова это непрекращающийся процесс. Возможно, в этом сезоне он не наберёт столько очков, как в прошлом, но многие аспекты его игры в этом году мне нравятся даже больше», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате 26-летний Кучеров принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 65 (25+40) баллов при показателе полезности "+23" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 19 минут за матч. В прошлом сезоне он набрал 128 (41+87) очков.
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