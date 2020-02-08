Ржига: столкнулся с тем, что КХЛ не отпускает молодых. Лига должна поработать над этим

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился мнением об отношении КХЛ к Евротуру и оценил шансы нескольких игроков на участие в чемпионате мира.
«Юхан Гарпенлёв (главный тренер сборной Швеции. – Прим. «Чемпионата») жаловался, что клубы КХЛ не отпускают молодых? Я тоже с этим столкнулся. КХЛ должна работать над этим вопросом. У финнов, у шведов, у нас достаточно игроков, которых мы хотим видеть в сборной.
В прошлом году уже пытался договориться, чтобы наши хоккеисты играли последний матч в пятницу. Суббота и воскресенье — переезд. У нас есть ребята в Хабаровске, в «Куньлуне» — это далеко лететь. Мы же встречаемся в среду. Как можно готовиться? С понедельника все сборные должны быть на сборах.
Хочется, чтобы эти турниры выглядели интересно, чтобы на них ходили болельщики. Уедет ли у нас кто-то завтра? Нет. Ещё после турнира в Москве я сказал, что не буду этого делать. Мы хотим договариваться с клубами, чтобы они нормально отпускали хоккеистов. Нужно задуматься.
Шансы Гики и Седлака на чемпионат мира? До него ещё далеко. Седлака мы тоже звали, но он последние два матча за «Трактор» доигрывал на уколах. У него колено немного болело, зачем рисковать. Он уже сыграл за нас два турнира, мы его видели. Я видел их с Гикой и в «Тракторе», они сильно играют», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 8 февраля 2020
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