Т. Зогорна: ещё не готов играть на 100 процентов, нужно потренироваться

Нападающий сборной Чехии Томаш Зогорна подвёл итоги матча со сборной Финляндии (3:1).



«Мы хорошо готовились к матчу с финнами. Знали, что они сильно начинают матч. Стало полегче, когда забросили первую шайбу. Во втором периоде соперник старался нас прессинговать, но мы наказали соперника за ошибки. Вообще же, обе команды старались. Рад, что победа осталась за нами. Теперь готовимся к матчу с Россией.



Тяжело ли играть после «Амура», который борется за плей-офф, в сборной? Мне – да. У меня была травма, не готов ещё на сто процентов. Нужно потренироваться. Последний матч мы играли во Владивостоке, был длинный перелёт до Москвы, когда вызвали в сборную. Но я уже давно играю в Хабаровске, поэтому привык. Рад, что «Амур» сейчас побеждает. У нас есть шансы на попадание в плей-офф. Сейчас пауза, парни тренируются, готовятся. Нас ждёт важная выездная серия. Надеюсь, выиграем у России, а затем нужно будет возвращаться к клубным делам», — передаёт слова Зогорны корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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