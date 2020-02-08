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Швеция — Россия: россияне пропустили на первой минуте во втором матче подряд

Швеция — Россия: россияне пропустили на первой минуте во втором матче подряд
Хоккей / Евротур 0

Сборная России неудачно начала встречу с командой Швеции на этапе Еврохоккейтура. Подопечные Алексея Кудашова пропустили уже на 46-й секунде встречи, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Маркус Нильссон. Напомним, во встрече с финнами (0:3) россияне также пропустили на первой минуте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России:

Самонов (Бобков);
Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;
Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.

Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).

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