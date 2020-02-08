Швеция — Россия: россияне пропустили на первой минуте во втором матче подряд

Сборная России неудачно начала встречу с командой Швеции на этапе Еврохоккейтура. Подопечные Алексея Кудашова пропустили уже на 46-й секунде встречи, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Маркус Нильссон. Напомним, во встрече с финнами (0:3) россияне также пропустили на первой минуте.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России:
Самонов (Бобков);
Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;
Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.
Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).
- 8 февраля 2020
-
19:34
-
19:04
-
18:57
-
18:31
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:42
-
16:29
-
15:58
-
15:27
-
14:40
-
13:50
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:28
-
12:15
-
12:12
-
11:54
-
11:29
-
10:40
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:47
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47