Швеция — Россия: россияне пропустили на первой минуте во втором матче подряд

Сборная России неудачно начала встречу с командой Швеции на этапе Еврохоккейтура. Подопечные Алексея Кудашова пропустили уже на 46-й секунде встречи, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Маркус Нильссон. Напомним, во встрече с финнами (0:3) россияне также пропустили на первой минуте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная России:



Самонов (Бобков);

Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;

Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;

Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).