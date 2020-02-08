Юниорская сборная России U16 разгромила Чехию, забросив девять шайб

Юниорская сборная России U16 обыграла Чехию с разгромным счётом 9:2 в матче Турнира четырёх наций.



Днём ранее россияне выиграли у финнов (6:3). В заключительном матче турнира юниорская сборная России 9 февраля встретится с командой Швеции.



Заявка сборной России на турнир



Вратари: Егор Корзин, Сергей Мурашов, Никита Подлягин;



защитники: Кирилл Волков, Артём Дуда, Кирилл Жуков, Савелий Медведев, Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин, Максим Власов, Владислав Сапунов, Адель Сафин;



нападающие: Даниил Григорьев, Кирилл Долженков, Даниил Давыдов, Даниил Ларькин, Матвей Мичков, Александр Перевалов, Никита Рыжов, Фёдор Филин, Руслан Газизов, Илья Зиновьев, Илья Квочко, Иван Мирошниченко, Максим Проскурин, Илья Роговский, Богдан Яковлев.