Юниорская сборная России U16 разгромила Чехию, забросив девять шайб
Юниорская сборная России U16 обыграла Чехию с разгромным счётом 9:2 в матче Турнира четырёх наций.
Днём ранее россияне выиграли у финнов (6:3). В заключительном матче турнира юниорская сборная России 9 февраля встретится с командой Швеции.
Заявка сборной России на турнир
Вратари: Егор Корзин, Сергей Мурашов, Никита Подлягин;
защитники: Кирилл Волков, Артём Дуда, Кирилл Жуков, Савелий Медведев, Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин, Максим Власов, Владислав Сапунов, Адель Сафин;
нападающие: Даниил Григорьев, Кирилл Долженков, Даниил Давыдов, Даниил Ларькин, Матвей Мичков, Александр Перевалов, Никита Рыжов, Фёдор Филин, Руслан Газизов, Илья Зиновьев, Илья Квочко, Иван Мирошниченко, Максим Проскурин, Илья Роговский, Богдан Яковлев.
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