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Федерация регби — Кубок шести наций 2020
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Юниорская сборная России U17 победила Чехию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 победила Чехию на Турнире пяти наций
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России U17 обыграла Чехию со счётом 4:3 в матче Турнира пяти наций, который проходит в Уфе.

Голы:

0:1 – Иво Седлачек;
1:1 – Никита Чибриков (Данила Юров);
2:1 – Матвей Петров (Данила Юров, Илья Иванцов);
3:1 – Матвей Петров (Никита Чибриков, Илья Иванцов);
3:2 – Томаш Гамара (Петр Моравец, Иржи Тихачек);
3:3 – Томаш Гамара (Томаш Маху, Габриэль Штурц);
4:3 – Матвей Петров (буллит).

Вратари: Егор Наумов – Патрик Гамрла.

Состав сборной России (U-17)

Наумов (Бринкман);
Фигурин (К) – Макаров, Петров – Иванцов (А) – Мирошниченко;
Иванов – Соболев, Чибриков – Кателевский – Лобанов;
Коромыслов – Сафронов, Свечков – Гайдамак (А) – Юров;
Кадыров, Горфиняк – Мехонов – Скоропад, Бледнов.

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