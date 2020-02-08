Юниорская сборная России U17 победила Чехию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 обыграла Чехию со счётом 4:3 в матче Турнира пяти наций, который проходит в Уфе.



Голы:



0:1 – Иво Седлачек;

1:1 – Никита Чибриков (Данила Юров);

2:1 – Матвей Петров (Данила Юров, Илья Иванцов);

3:1 – Матвей Петров (Никита Чибриков, Илья Иванцов);

3:2 – Томаш Гамара (Петр Моравец, Иржи Тихачек);

3:3 – Томаш Гамара (Томаш Маху, Габриэль Штурц);

4:3 – Матвей Петров (буллит).



Вратари: Егор Наумов – Патрик Гамрла.



Состав сборной России (U-17)



Наумов (Бринкман);

Фигурин (К) – Макаров, Петров – Иванцов (А) – Мирошниченко;

Иванов – Соболев, Чибриков – Кателевский – Лобанов;

Коромыслов – Сафронов, Свечков – Гайдамак (А) – Юров;

Кадыров, Горфиняк – Мехонов – Скоропад, Бледнов.