CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и ВАДА

Спортивный арбитражный суд разрешил Международной федерации хоккея участвовать в слушаниях по поводу судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.
Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.
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