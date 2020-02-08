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CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и ВАДА

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и ВАДА
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Спортивный арбитражный суд разрешил Международной федерации хоккея участвовать в слушаниях по поводу судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

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