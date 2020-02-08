CAS позволил Международной федерации хоккея участвовать в споре РУСАДА и ВАДА

Спортивный арбитражный суд разрешил Международной федерации хоккея участвовать в слушаниях по поводу судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИИХФ.



Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных Московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

«Перенести ЧМ из России невозможно». Фазель снова сделал смелое заявление Президент ИИХФ поддержит ФХР и сделает всё, чтобы у нашей страны не отобрали домашние чемпионаты мира.