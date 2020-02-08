Швеция — Россия: судьи отменили заброшенную шайбу россиян

Во втором периоде матча сборных Швеции и России на Еврохоккейтуре судьи отменили заброшенную шайбу российской команды. Защитник Рушан Рафиков поразил ворота, но судьи отменили гол из-за помехи вратарю.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. После второго периода россияне уступают в счёте — 0:3.



Сборная России:



Самонов (Бобков);

Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;

Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;

Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).