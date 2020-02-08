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Сборная России впервые забила на Шведских играх после пяти сухих периодов

Сборная России впервые забила на Шведских играх после пяти сухих периодов
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборной России Павел Порядин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с командой Швеции на Евротуре. Таким образом, россияне забили свой первый гол на Шведских играх, ранее проведя пять сухих периодов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Идёт третий период, россияне проигрывают — 1:4.

Сборная России:

Самонов (Бобков);
Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;
Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.

Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).

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