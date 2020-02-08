Сборная России обыграла Швейцарию в матче за третье место женского Евротура

Женская национальная сборная России победила команду Швейцарии со счётом 3:1 в матче за третье место Турнира шести наций, являющимся финалом женского Еврохоккейтура сезона-2019/2020.



Стартовая пятёрка на игру осталась неизменной по сравнению с предыдущим матчем: пара защитников Анна Шибанова — Екатерина Николаева и тройка нападения Валерия Павлова — Александра Вафина — Элина Митрофанова. В воротах с первых минут сыграла Надежда Морозова.



Счёт матча на третьей минуте открыла Людмила Белякова с передач Анны Шохиной и Марии Баталовой. Гол стал единственным за первые два периода. Швейцарии удалось сравнять счёт в середине третьего периода. За четыре с половиной минуты до конца основного времени Валерия Павлова вновь вывела российскую сборную вперед, а Людмила Белякова за двадцать секунд до финальной сирены оформила дубль и поставила точку в матче.