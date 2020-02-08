Порядин: нам говорили, чтобы первую смену играли внимательнее

Нападающий сборной России Павел Порядин подвёл итоги матча со Швецией (2:5) на Евротуре.



«Нам говорили, чтобы мы первую смену играли внимательнее. В результате бросок, добивание, вратарю не помогли. Надо с этого начинать, разбирать свои ошибки.



Мой гол? Спорное вбрасывание, защитник замешкался. Мне пришлось вылазить на ворота. В итоге вылез, бросил и добил. Хороший, трудовой гол. Главное — результат. У нас было много моментов и с финнами, и со шведами. Нужно относиться хладнокровнее к реализации моментов. Прибавлять в этом компоненте.



На тренировках вроде с большинством всё получается, а в игре нет. Будем работать разбирать соперников. Больше бросать, тогда всё получится.



Перед матчем с Чехией нужно прежде всего привести в порядок голову. Выходить и играть. Времени на отдых мало», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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