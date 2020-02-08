Порядин: нам говорили, чтобы первую смену играли внимательнее

Нападающий сборной России Павел Порядин подвёл итоги матча со Швецией (2:5) на Евротуре.
«Нам говорили, чтобы мы первую смену играли внимательнее. В результате бросок, добивание, вратарю не помогли. Надо с этого начинать, разбирать свои ошибки.
Мой гол? Спорное вбрасывание, защитник замешкался. Мне пришлось вылазить на ворота. В итоге вылез, бросил и добил. Хороший, трудовой гол. Главное — результат. У нас было много моментов и с финнами, и со шведами. Нужно относиться хладнокровнее к реализации моментов. Прибавлять в этом компоненте.
На тренировках вроде с большинством всё получается, а в игре нет. Будем работать разбирать соперников. Больше бросать, тогда всё получится.
Перед матчем с Чехией нужно прежде всего привести в порядок голову. Выходить и играть. Времени на отдых мало», — передаёт слова Порядина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 8 февраля 2020
-
22:30
-
22:17
-
21:57
-
21:44
-
21:40
-
21:37
-
21:34
-
21:16
-
21:07
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:25
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:34
-
19:04
-
18:57
-
18:31
-
18:10
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:42
-
16:29
-
15:58
-
15:27
-
14:40
-
13:50
-
13:20
-
13:05