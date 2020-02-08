Кудашов: как только сборная России начинает доминировать — то удаление, то потеря шайбы

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча со Швецией (2:5) на Евротуре.



«Ошибки совсем детские. На таком уровне нельзя передерживать шайбу, позволять сопернику себя накрывать, удаляться. Всё это и вылезло в результат. Только начинаем доминировать, нормально играть, как у нас то удаление, то потеря шайбы.



В первой смене опять неправильно сыграли. У соперника комбинации есть, мы объясняли, показывали, но упустили игроков, проиграли пятак. Опять же, предупреждали, что на этом уровне будут агрессивно играть под нашими воротами, а мы позволили сопернику хозяйничать там.



Почему Самонов в сборной смотрится не так уверенно, как в СКА? Все игроки приобретают опыт. Если мы не будем пробовать, то ребята не поймут, как играть на международном уровне. Это обязательный процесс, который они должны пройти: поиграть на этом уровне, набить шишек, скажем так. Они делают какие-то ошибки, мы будем их искоренять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия снова пропустила гол на первой минуте. Шведы не пожалели нашу молодёжь Команда Алексея Кудашова пропустила пять шайб на переполненной арене в Стокгольме.