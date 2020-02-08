Кудрявцев: если сборная России уберёт ненужные удаления, всё будет получаться

Нападающий сборной России Павел Кудрявцев поделился впечатлениями от проигранного матча с командой Швеции (2:5) на Евротуре.



«Снова не получилось начать хорошо, пропустили быстрый гол. Нужно убрать это и завтра забить первыми. Здесь скорости повыше, все начинают резко и агрессивно. Первый период проходит в быстром темпе, потом немного привыкаешь. Можно было меньше удаляться, это тоже повлияло на исход встречи. Уберём ненужные удаления — тогда всё будет получаться.



Думаю, что Евротур нужен. Здесь можно проверить игроков, которые потом будут помогать сборной.



Забросить было очень приятно, забрал шайбу на память. Здорово партнёр отдал, а я открылся на пустые ворота», — передаёт слова Кудрявцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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